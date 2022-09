Senior Łódka Cup. Chodzili za piłką w międzynarodowym towarzystwie

Zdecydowanie najstarszą ekipę, w której średnia wieku zbliżona była do „siedemdziesiątki”, wystawili panowie Gold Stars Heracles. Holendrzy dzielnie stawiali czoła polskim drużynom i rywalizowali z zawodnikami kilkanaście lat młodszymi. Kolejne porażki najczęściej obracali w żart, twierdząc, że mecze wygrywali 30 lat temu, a teraz bawią się doskonale i każde kopnięcie piłki sprawia im radość.

- W sobotę nie strzeliliśmy żadnego gola, w niedzielę zdobyliśmy trzy, gdyby zawody potrwały jeszcze w poniedziałek, to kto wie... - dowcipkował 69-letni zawodnik Heraclesa Huib Rouwenhorst.

Podczas turnieju świetnie bawiły się też panie, a ich radość po dosłownie każdej zdobytej bramce była trudna do opisania.

- Dziękujemy za wspaniały turniej, pełen nagród i upominków. Dziękujemy za wasz uśmiech i przyjacielskie uściski. Dziękujemy sędziom za to, że byli prawdziwymi dżentelmenami - napisała na stronie internetowej klubu Suduvos Mociutes Ramute Kartaviciene, organizatorka wyjazdu drużyny z Litwy.

W ciągu trzech lat turniej Senior Łódka Cup urósł do rangi międzynarodowej i zanosi się na to, że za rok liczba startujących drużyn jeszcze się zwiększy. Już w tym roku kilka zespołów z Belgii, Anglii i Niemiec rozpatrywało możliwość przyjazdu do Łodzi, obiecując, że za rok pojawią się na pewno.

- Staramy się aby zawody miały familijny charakter. Dzięki firmie ZPM Grot, mogliśmy obok boiska zorganizować strefę grillową. Nie zabrakło też polskich owoców i pysznych domowych ciast, przygotowanych przez polskie zawodniczki. Wieczorem wszystkie drużyny spacerowały wspólnie po ul. Piotrkowskiej, podziwiając Light Move Festival. Każdej firmie i każdej osobie prywatnej, która pomogła nam w organizacji turnieju należą się wielkie podziękowania – powiedział po zakończeniu zawodów promotor walking futbolu w Polsce Jarosław Paradowski.

W rywalizacji sportowej nie zabrakło emocji. Zwłaszcza w rywalizacji panów, mecze były zacięte i wyrównane. Po drodze do zwycięstwa, każda z drużyn męskich musiała rozegrać aż osiem spotkań, a każda z drużyn żeńskich po sześć. Wśród panów (kategoria 50+) triumfowała drużyna DejaVu Łódź, a wśród pań (kategoria 40+) najlepsze były panie Stars 40+ Łódź i te dwie ekipy odebrały puchary ufundowane przez Łódzki Związek Piłki Nożnej. Pamiątkowe medale zawisły na szyjach wszystkich zawodniczek i zawodników biorących udział w zawodach.

Dla uatrakcyjnienia turnieju rozegrano błyskawiczny pokazowy turniej mixów (3 panie i 3 panów w drużynie), w którym najlepsza okazała się ekipa z Litwy.

Partnerzy turnieju: ZPM Grot, Łódzki Związek Piłki Nożnej, Keeza, EPL Project, Kinemedica, Vitamizu, Ceramika – Materiały Budowlane Zgierz Sosnowa 19.