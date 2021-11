Seniorzy z województwa łódzkiego dostali 212 mln zł w ramach czternastej emerytury. Ostatnie wypłaty zaplanowano na 25 listopada

- Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", jeśli emerytura wynosi 3 tys. zł brutto, to czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł - wylicza Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny ZUS województwa łódzkiego. - Do tej pory 173 tys. emerytów z województwa łódzkiego otrzymało 212 mln zł w ramach świadczenia.

Ponad pół miliona osób

W województwie łódzkim czternastą emeryturę ma otrzymać ok. 516 tys. osób, a zdecydowana większość osób - ok. 435 tys. - dostanie świadczenie w pełnej wysokości. W całym kraju natomiast czternastka ma być wypłacona dla ok. 9,1 mln emerytów i rencistów, przy czym ok. 7,9 mln z nich ma otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Pieniądze otrzymują ci, którzy mają prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego.