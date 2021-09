Seria kradzieży w tomaszowskiej drogerii. Policja zatrzymała złodzieja markowych perfum

7 września przedstawiciel popularnej sieci drogerii złożył w tomaszowskiej komendzie zawiadomienie, z którego wynikało, że nieznany mu sprawca 4 września 2021 roku w jednym ze sklepów w Tomaszowie skradł dwa opakowania markowych perfum o wartości blisko 500 złotych.

Sprawą zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego, którzy podejrzewali, że mogła to nie być jedyna kradzież jakiej dokonał ten mężczyzna.

- Mając dobre rozpoznanie osobowe środowiska przestępczego szybko wytypowali potencjalnego sprawcę kradzieży - informuje KPP w Tomaszowie. - Przeglądając nagrania z kamer monitoringu w innych sklepach ustalili, że wytypowany przez nich mieszkaniec gminy Ujazd dokonał jeszcze trzech innych kradzieży perfum w tej samej sieci sklepów w okresie od sierpnia do września.

Zatrzymanie wytypowanego mężczyzny było już tylko kwestią czasu i doszło do niego 16 września w miejscu jego zamieszkania. 31-letni amator markowych zapachów nie krył zdziwienia z wizyty policjantów i przyznał się do kradzieży. Został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie, gdzie usłyszał zarzuty czterech kradzieży perfum o łącznej wartości bliskiej 1400 złotych. 31-latkowi grozi teraz kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.