Seria zwycięstw Widzewa i ŁKS CoolPack, pewne punkty Księżaka Łowicz

Koszykarki Widzewa grały z Wisłą Kraków, która niestety nie jest już tą drużyną co dawniej. Podopieczne trener Anny Chodery zdecydowanie przeważały i odniosły pewne zwycięstwo. To już piąta wygrana w piątym meczu w tym sezonie. Takiej udanej serii nawet prezes Ryszard Andrzejczak może nie pamiętać.

Na trybunach pojawiło się sporo widzów, którzy oklaskiwali nierówną grę na parkiecie. Wyższość łodzianek nie podlegała dyskusji, choć nie grały dochodząca do siebie po niedawnej kontuzji Jagoda Bandoch i kontuzjowana Wiktoria Rzeźnik.

Najwięcej punktów dla widzewianek zdobyły Wiktoria Stępień i Ewelina Gala. Trener Anna Chodera rotowała składem i wszystkie zawodniczki zaliczyły cenne minuty na parkicie.

Nie udał się niestety wyjazd do Pruszkowa koszykarkom Grot F&F Automatyka Pabianice. Podopieczni trenera Piotra Rozwadowskiego przegrali 27:70. To dopiero pierwsza porażka w tym sezonie drużyny z Pabianic.

Nie do zatrzymania są koszykarze ŁKSCoolPack Łódź. Podopieczni trenera Piotra Zycha pokonali w Kielcach AZS 119:98. Abstrahując od wyniku niczym z ofensywnej NBA, to na uwagę zasługuje skuteczna gra Jacka Gwardeckiego. Zdobył 28 punktów – trafił 7 na 8 rzutów za dwa punkty i 4 na 7 za trzy. Jak wielkim wzmocnieniem jest Norbert Kulon niech świadczy fakt, że zaliczył 13 asyst i 10 fauli wymuszonych. Był nie do zatrzymania.

Drugir zwycięstwo z rzędu odnieśli koszykarze Księżaka Łowicz. Praca trenera Piotra Trepki zaczęła przynosić efekty. W następnej kolejce łowiczanie wyjeżdżają do niepokonanego w tym sezonie Sokoła Łańcut.