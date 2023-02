ShataQS zaśpiewa w łódzkiej Scenografii. Koncert promujący jej nowy album "Weda" już w ten piątek!

ShataQS wystąpi w łódzkiej Scenografii już w tę sobotę

ShataQS, znana również jako MeggieQS lub Małgorzata Kuś, jest absolwentką Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2001 roku wygrała finał programu "Szansa na sukces", a w 2013 wraz z sześcioosobowym zespołem została laureatką programu "Must Be the Music. Tylko muzyka". Ma na koncie już cztery autorskie albumy: wydany w 2013 "The Colors I Know", w 2015 - Mr.ManKind, w 2019 powstał album "Fenix", a jej najnowszym wydaniem ze stycznia 2023 jest "Weda". Najnowszy album artystka promuje na trasie koncertowej w dziesięciu polskich miastach.