Siatkarka Grot Budowlanych Łódź zagra na mistrzostwach świata U20

Reprezentacja Polski uda się na czempionat 6 lipca ze Szczyrku, gdzie na obiektach miejscowego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich COS, odbywa ostatnie treningi.

Wśród powołanych znalazła się zawodniczka Grot Budowlanych Łódź, Martyna Łazowska. To nie będzie pierwsza przygoda naszej rozgrywającej w biało-czerwonej koszulce. Martyna otrzymywała już powołania do reprezentacji w swoich kategoriach wiekowych, a w ubiegłym roku, mając osiemnaście lat, zadebiutowała w seniorskiej kadrze podczas meczu towarzyskiego ze Szwajcarią - informuje Agnieszka Rutkowska z Grot Budowlanych. Debiut był niezwykle udany, ponieważ zakończony zwycięstwem. Polki pokonały Szwajcarki 3:1, a w kolejnym meczu 3:2. W trwającym obecnie sezonie również zyskała uznanie w oczach trenera Jacka Nawrockiego, ponieważ wraz seniorską kadrą wzięła udział w VNL czyli Lidze Narodów rozgrywanej w Rimini. Mistrzostwa Świata U20 to kolejny turniej, w której weźmie udział nasza siatkarka.