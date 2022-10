Siatkarki gwarantują duże emocje. Dziś w Łodzi gra drużyna Grot Budowlanych

Zespół Grot Budowlani zmierzy się z Radomką Błażeja Krzyształowicza. Bilety kosztują: 15 zł - ulgowy, 25 zł - normalny. Dzieci do 6. roku życia wchodzą za darmo. Karnety: 100 zł - karnet ulgowy, 200 zł - karnet normalny, 700 zł - karnet VIP. Karnety oraz bilety można zakupić stacjonarnie, w biurze naszego klubu, w hali Sport Arena, Al. Unii Lubelskiej 2, II piętro, pokój 2.048, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do godz. 14. Informacje: 782 997 053.

W Grot Budowlanych Łódź zostały: Justyna Kędziora, Małgorzata Lisiak, Martyna Łazowska, Monika Fedusio, Justyna Łysiak oraz Daria Skomorowska. Po występach w innych zespołach TAURON Ligi powróciły: Ewelina Polak i Julia Kąkol. Klub pozyskał także dwie zagraniczne siatkarki: środkową Dominikę Sokolską-Tarasovą (Belgia) i atakującą Melis Durul (Turcja) oraz trzy zawodniczki doskonale znane z polskich rozgrywek: Judytę Gawlak, Aleksandrę Kazałę oraz Adriannę Kukulską.