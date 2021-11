Siatkarki ŁKS Commercecon awansowały w Pucharze CEV. W nagrodę Wyspy Kanaryjskie

W drugiej partii od początku na parkiecie pojawiła się Ivna Colombo. Trwała zacięta walka o każdy punkt. Gospodynie prowadziły 11:10, ale wtedy właściwy rytm złapały łodzianki. Wiewióry zdobyły pięć punków z rzędu: Ivna Colombo zapunktowała dwa razy, Klaudia Alagierska - dwa, Veronica Jones-Perry - raz i ŁKS Commercecon prowadził 15:11. Dobrze grała Klaudia Alagierska, jednak gospodynie nie zamierzały się poddawać. Choć łodzianki prowadziły 20:16, to gospodynie wyrównały na 20:20. Po skutecznym bloku Węgierki objęły prowadzenie 22:21. Na zagrywkę weszła Joanna Pacak i odmieniła losy seta. Po asie serwisowym łodzianki zrobiło się 24:22 i choć jeszcze punkt zdobyły rywalki, to seta skończyła skutecznym atakiem Ivna Colombo. 1:1.

W pierwszym secie siatkarki ŁKS Commercecon były chyba zbyt pewne siebie i nie zdołały zatrzymać żywiołowo grających siatkarek drużyny węgierskiej. Szybko zrobiło się 7:1 dla gospodyń, później 12:7 i 20:11. To był nokaut. Bekescsaba wygrała seta do 16. Na nic zdawały się zmiany trenera Michala Maska i nie odmieniło losów seta wejście Ivny Colombo i Pietry Jukoski.

Potrzebne było zwycięstwo w jeszcze jednym secie. Wiewióry grały coraz mniej nerwowo i zdobywały punkty. Po kiwce i potężnym ataku Veroniki Jones-Perry ŁKS Commercecon prowadził 10:8. Później nie do zatrzymania była Klaudia Alagierska. Roberta Ratzke popisała się skutecznym blokiem (16:13). Zdenerwowane Węgierki popełniają błędy (17:13 dla ŁKS). Wiewióry tracą dwa punkty, a trener Michal Masek bierze czas. Serię gospodyń przerywa Martyna Grajber. Najpierw po bloku zdobywa punkt (18:16), a następnie zadziwia asem serwisowym (19:16). Joanna Pacak zatrzymała blokiem atak rywalki, to samo po chwili czyni Roberta Ratzke. Jest 21:16 i kibice ŁKS Commercecon, obecni na trybunach hali w Bekescsabie tworzą są w siódmym niebie. Znów punktuje Joanna Pacak (co za mecz tej dziewczyny!). Wiewióry prowadzą 23:17 i wygrywają seta na wagę awansu.