Siatkarki ŁKS Commercecon muszą wrócić do... Radomia i zagrać tam jeszcze raz

Nadal jednak to radomski zespół jest bliżej zdobycia brązowego medalu, bo w rywalizacji do trzech wygranych, Moya Radomka prowadzi 2-1. Gdy wygra ŁKS, to o wszystkim rozstrzygnie piąty mecz w Radomiu, w sobotę, 24 kwietnia o godzinie 14.45. W przedwojennym kabarecie był dialog o Radomiu, teraz mogą go opowiadać po lekkiej modyfikacji siatkarki ŁKS Commercecon. „Kiedy zakończycie sezon? Dopiero wtedy, jak wrócimy z Radomia”. W skeczu stało napisane: „A kiedy wrócisz? Na razie się nie wybieram”. Wiewióry muszą parafrazować ten tekst, bo do Radomia muszą się wybrać. Muszą, koniecznie - na piąty mecz. I wrócić z medalem.

- Mam nadzieję, że zakończymy tę rywalizację sukcesem, to jest seria, to są play offy, ale trzeba pamiętać, że Radomka to jest bardzo dobry zespół - mówił po meczu trener ŁKS Commercecon Michal Masek. - Radomka po rundzie zasadniczej była druga w tabeli TauronLigi. Radomka jest ciągle faworytem. Teraz jest mecz w Łodzi i wszystko zrobimy, żeby wrócić ponownie do Radomia