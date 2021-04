Siatkarki ŁKS Commercecon pojadą do Radomia i mają wrócić z brązowym medalem. Zdjęcia

Dwa pierwsze mecze niespodziewanie wygrała Radomka, ale Wiewióry z ŁKS pokazały charakter. Wygrały w sobotę w Radomiu i rywalizacji do trzech wygranych przegrywały tylko 1:2.

- Dziewczyny zrobiły w Radomiu kawał dobrej roboty - powiedział trener Michal Masek, który był przekonany, że jeśli zespół zagra podobnie i odniesie drugie zwycięstwo.

Tym samym piąty, decydujący mecz obu drużyn odbędzie się w sobotę, 24 kwietnia o godzinie 14.45 w Radomiu.

Łodzianki zaczęły odważnie, podejmowały ryzyko i wiele ich decyzji było trafionych. Wiewióry szybko uzyskały przewagę 14:7. Radomianki nie zamierzały się poddawać i odrobiły straty – ŁKSCommercecon prowadził tylko 16:13.

Obie drużyny grały bardzo ambitnie w obronie. Wiele piłek było podbijanych. Zespół gości odrabiał straty. Punktowała Bruna Honorio Marques. Łodzianki prowadziły 22:21 i 23:22. Skuteczną kiwką popisała się Britt Bongaerts, skończyła seta atakiem Katarina Lazović. Ostatecznie pierwszego seta wygrały łodzianki do 23.

Rolę niekwestionowanej liderki zaprezentowała Katarzyna Zaroślińska-Król w drugim secie. Łodzianki osiągnęły bezpieczną przewagę i dowiozły ją do końca tej partii.

Wyrównana walka trwała w trzecim secie. Początek należał do Radomki (1:4), ale Wiewióry wyrównały. Było 4:4 i 11:11. Ważne punkty zdobyła Nadja Ninković.

Po plasowanym ataku Katariny Lazović było 16:14. Rywalki zaatakowały w antenkę i przewaga łodzianek wzrosła do trzech punktów. Asem serwisowym popisała się znów Serbka, kolejny kontratak łodzianek był skuteczny i przewaga Wiewiór wynosiła 20:16.

Rywalki z Radomia już nie były w stanie nawiązać równorzędnej walki. ŁKSCommercecon wygrał 3:0.

Wyższość siatkarek ŁKSCommercecon nie podlegała dyskusji. Jeśli zaprezentują taką samą dyspozycję w sobotę w Radomiu, łodzianki zdobędą brązowy medal. Będzie to 65 krążek w historii ŁKS, a dziesiąry w historii sekcji. Do tej pory siatkarki ŁKSzdobyły dwa złote, trzy srebrne i cztery brązowe medale. Szykuje się feta na stadionie ŁKSpo powrocie siatkarek z Radomia.