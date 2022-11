Siatkarki ŁKS Commercecon w roli trenerek w Łodzi i Konstantynowie Łódzkim

W tym tygodniu siatkarki ŁKS-u Commercecon Łódź dość niespodziewanie wcieliły się w rolę... siatkarskich trenerów. W halach w Łodzi oraz Konstantynowie Łódzkim zawodniczki aktualnego lidera ekstraklasy poprowadziły zajęcia z młodymi siatkarkami, znalazły czas na rozmowy, zdjęcia i autografy.

Młode siatkarki UKS Lider Konstantynów Łódzki, UKS Volley 34 Łódź oraz ŁKS Siatkówka Żeńska w środowe popołudnie zostały zaskoczone przez zawodniczki ŁKS-u Commercecon Łódź. Reprezentantki Polski, siatkarki lidera TAURON Ligi pojawiły się bowiem na ich treningach i wspólnie z trenerami poprowadziły zajęcia. W Konstantynowie Łódzkim na treningu najmłodszych dziewcząt przygotowujących się do rozgrywek minisiatkówki zjawiły się Valentina Diouf i Julita Piasecka. Dla podopiecznych trenerki Ewy Piórkowskiej było to spore przeżycie, zwłaszcza, że mogły poodbijać piłkę z zawodniczkami ekstraklasy. Miały również do swoich idolek mnóstwo pytań, nie przeszkadzała bariera językowa, potem chętnie fotografowały się z byłą reprezentantką Włoch i aktualną reprezentantką Polski do lat 21, która w przeszłości w hali w Konstantynowie Łódzkim rozegrała niejeden mecz. Żegnając się, siatkarki ŁKS-u Commercecon Łódź zaprosiły wszystkie uczestniczki treningu na poniedziałkowy mecz TAURON Ligi z Pałacem Bydgoszcz.

W szkole podstawowej nr 34 na treningu młodziczek Volley 34 Łódź pojawiły się Lana Scuka oraz Klaudia Alagierska-Szczepaniak. Zanim jednak dotarły na właściwy trening, znalazły sporo czasu na zdjęcia i autografy dla najmłodszych siatkarek tego klubu. Siatkarki trenera Marcina Sapińskiego mogły poodbijać wspólnie piłkę z zawodniczkami lidera ekstraklasy, przyjmowały również ich zagrywki i plasy. Młode adeptki piłki siatkowej po treningu zasypały reprezentantkę Polski i reprezentantkę Słowenii pytaniami o początki ich kariery. Nie zabrakło również czasu na wspólne zdjęcia. Również młode siatkarki Volley 34 obiecały, że skorzystają z zaproszeń i pojawią się na poniedziałkowym meczu, by dopingować zespół ŁKS-u Commercecon. Na treningu młodziczek ŁKS Siatkówka Żeńska pojawiły się Kamila Witkowska i Anastazja Hryszczuk. Siatkarki ŁKS-u Commercecon pokazywały swoim młodszym koleżankom elementy techniczne oraz profesjonalny streching po treningu. Podopieczne trenerki Anastazji Kolisieckiej przez cały trening były mocno skupione, by wypaść jak najlepiej w oczach swoich starszych koleżanek. Nie inaczej było na treningu kadetek Łódzkiego Klubu Sportowego, w którym udział wzięły Roberta Ratzke, Zuzanna Górecka oraz Paulina Maj-Erwardt. Trener Wojciech Blomberg podzielił zespół na trzy grupy.

Jedna z nich wraz z brazylijską rozgrywającą szlifowała rozegranie, druga pod okiem Pauliny Maj-Erwardt ćwiczyła obronę i przyjęcie zagrywki, trzecia wraz z Zuzanna Górecką trenowała inne elementy. Co ciekawe, kadetki ŁKS Siatkówka Żeńska nie potrzebowały dodatkowych zaproszeń na poniedziałkowy mecz z Pałacem – przyjadą na niego, by w roli podających piłki pomagać swoim starszym koleżankom. To był dzień pełen siatkarskich emocji zarówno dla młodych adeptek siatkówki, jak i ich doświadczonych koleżanek, które na co dzień występują w ekstraklasie i europejskich pucharach. Valentina Diouf nie ukrywała, że wiele radości dał jej widok najmłodszej grupy Lidera Konstantynów Łódzki i zaangażowania w każde ćwiczenie. Włoska atakująca przypomniała sobie własne początki i przyznała, że jej pierwsze treningi wyglądały bardzo podobnie. - Najpiękniejsze jest to, że mimo że pochodzę z innego kraju, odczucia podczas gry w młodym wieku są dokładnie takie same na całym świecie - podkreśliła Valentina.

Wspomnienia odświeżyła również Julita Piasecka, chociaż jak przyznała, nie są zdążyły się one jeszcze tak mocno zatrzeć. - Jeszcze niedawno trenowałam w taki sposób. Pamiętam, jakie to były przeżycia, codziennie iść na trening, spotkać się z rówieśniczkami. To było mega fajne i była to zabawa, nie było to jeszcze takie wymagające - powiedziała przyjmująca ŁKS-u Commercecon Łódź. Aktualnie siatkarki ŁKS-u Commercecon Łódź przygotowują się do ligowego spotkania z zespołem OnlyBio Pałac Bydgoszcz. Odbędzie się ono 21 listopada (poniedziałek) o godzinie 17:30 w łódzkiej Sport Arenie przy al. Unii Lubelskiej 2. Wszystkie kluby z województwa łódzkiego zainteresowane współpracą z siatkarkami ŁKS-u Commercecon Łódź proszone są o kontakt z klubem pod adresem [email protected]

