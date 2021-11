Siatkarki ŁKS Commercecon wygrały w pierwszym meczu Pucharu CEV. Zdjęcia

Po pierwszym w miarę wyrównanym secie (25:23), w drugim łodzianki zdecydowanie przeważały, prowadziły już nawet 20:8 i wygrały partię do 15. W trzecim secie Węgierki dzielnie stawiały opór gospodyniom. Ważne punkty na 22:20 i 23:20 zdobyły Julita Piasecka i Veronica Jones-Perry. Rywalki się nie poddawały i zmniejszyły straty do 1 punktu (23:22 dla ŁKS). Trener Michal Masek wziął czas. W kolejnej akcji Węgierki wyrównały (23:23), a w następnej zdobyły piłkę setową (23:24) i ją wygrały (23:25). Pięć punktów z rzędu straciły łodzianki!

Trzeba było grać czwartego seta. Początkowo była to wyrównana partia, ale w końcówce Wiewióry nie pozostawiły złudzeń, kto jest lepszą drużyną. Prowadziły 19:13 i 20:15. Po kiwce Joanny Pacak było 23:17. Łodzianki zablokowały Zorę Glemboczki i miały piłkę meczową. Siatkarki z Węgier zdobyły jeszcze dwa punkty. Trener Michal Masek znów poprosił o czas. Ostatnią akcję meczu wykończyła najskuteczniejsza zawodniczka w ŁKS Commercecon Veronica Jones-Perry. Wygrana stała się faktem.