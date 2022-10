Siatkarki ŁKS Commercecon zagrały sparing z Radomką na remis

Początek pierwszego seta był wyrównany, jednak po zbiciu Lany Scuki łodzianki wyszły na dwupunktowe prowadzenie. Gospodynie popełniały błędy, co skrzętnie wykorzystały Ełkaesianki. Prowadziły już 18:12 i wtedy do walki zerwały się radomianki. Zespół trenera Błażeja Krzyształowicza odrobił kilka punktów, jednak końcówka ponownie należała do przyjezdnych.

Drugiego seta lepiej otworzyły siatkarki Radomki. Przy dobrych zagrywkach Renaty Białej wyszły na prowadzenie 10:4, ale łodzianki nie zamierzały odpuszczać. Gra byłą nierówna, w kolejnych akcjach gospodynie znów wyszły na wysokie prowadzenie (17:10). Ostatecznie wygrały 25:20 po udanej akcji Martyny Świrad.

Początek trzeciej partii był dość wyrównany (7:7). Dopiero w połowie seta Ełkaesianki wyszły na dwupunktowe prowadzenie (16:14). W drugiej części seta zespoły znów grały punkt za punkt i o wyniku zdecydowała zacięta końcówka. 25:23 wygrały łodzianki po autowym ataku Gozde Ylmaz.