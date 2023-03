Siatkarki UKS Volley 34, uczennice SP 34 w Łodzi zostały wicemistrzyniami województwa łódzkiego. Zdjęcia

Turniej finałowy rozgrywany był pomiędzy sześcioma najlepszymi zespołami naszego województwa po 8 turniejach rundy zasadniczej. Do finału zakwalifikowały się drużyny: UKS Lider Konstantynów Łódzki, UKS AS Zduńska Wola, Juvenia Rawa Mazowiecka, MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki, UMKS Tuszyn oraz UKS Volley 34 Łódź. Zespoły podzielone były na dwie grupy półfinałowe, pierwsza rozgrywała mecze 4 marca w Tomaszowie Mazowieckim (grały Dargfil, Tuszyn i Volley 34), druga w Konstantynowie Ł. (Lider, Juvenia, Zduńska Wola) systemem każdy z każdym.

Relacjonuje Marcin Sapiński: - Po pierwszym dniu nasz zespół po zwycięstwie nad UMKS Tuszyn 2-0 i przegranym meczu z Tomaszowem 0-2, awansował do najlepszej czwórki, która rozgrywała swoje mecze w niedzielę 5 marca w Konstantynowie Łódzkim. System gry w niedzielę to każdym z każdym z zaliczeniem wyniku meczu sobotniego. Weszliśmy zatem z porażką z Tomaszowem. W niedzielę po bardzo dobrych spotkaniach - wygranym 2-1 z Liderem Konstantynowem Ł. oraz 2-0 z Juvenią Rawa Mazowiecka zdobyliśmy srebrny medal i awans na 1/8 MP. Był to już trzeci krążek naszego klubu w tej kategorii wiekowej (po brązie w 2019 i złocie w 2020).