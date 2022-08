Siatkarze PGE Skry już trenują. Mają zaproszenie od Aniołów

- Na turniej plażowy Pre Zero pojedzie określona grupa zawodników i będą walczyć o jak najlepszy wynik - mówił asystent trenera Radosław Kolanek.

Co już za siatkarzami PGE Skry, a co jeszcze przed nimi?

Radosław Kolanek: Za nami dużo techniki z wyłączeniem skoków, dużo kontaktów z piłkami, na przygotowaniu do skakania. Duża rola naszego trenera przygotowania fizycznego. Z końcem sierpnia mamy zaproszenie na turniej w Toruniu. Anioły Toruń zaprosiły nas do siebie, więc czeka nas fajny początek z klubem rozwijającym się. Kolejne etapy to turniej w Częstochowie, gry sparingowe z Radomiem, turniej w Nysie Giganci Siatkówki. Okres przygotowawczy będzie obfitował w ciekawe gry kontrolne.

Nowy nabytek drużyny Włoch Filippo Lanza powiedział: - Moje wrażenia po przyjeździe są pozytywne. Wczoraj przyjechałem tutaj po raz pierwszy. To był dobry dzień ponieważ spotkałem wiele miłych osób i wydaje mi się, że to dobre miejsce dla mnie. Czuję się dobrze i jestem gotowy rozpocząć sezon i treningi. Chcę się codziennie rozwijać, wkładać dużo wysiłku w trening i nie mogę się doczekać nadchodzących meczów.

Z drużyną PGE Skry trenuje Wiktor Musiał. W sierpniu i wrześniu z PGE Skrą trenował będzie atakujący – Wiktor Musiał. Współpraca z bełchatowskim klubem pozwoli mu podtrzymać formę przed startem przygotowań w MKS Będzin. Jak informuje skra.pl, zawodnik związany dotychczas m.in. z KS Lechia Tomaszów Mazowiecki będzie w komfortowych warunkach trenował przed nadchodzącym sezonem, wspomagając przy tym w PGE Skrę, której jeden z atakujących – Aleksandar Atanasijević przebywa aktualnie na zgrupowaniu reprezentacji Serbii, przygotowującej się do Mistrzostw Świata rozgrywanych na przełomie sierpnia i września w Polsce oraz Słowenii.