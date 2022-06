Siatkarze XLVII LO z Łodzi wicemistrzami Polski Licealiady

Finałowy turniej rozgrywany był w hali szkoły przy ul. Czernika, jak również w hali KS Wifama - klubu, który ściśle współpracuje z XLVII LO w zakresie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo.

Łodzianie w swojej grupie wygrali z I LO ze Starogardu Gdańskiego (2:0) oraz z jednym z faworytów do medalu - ZSGD Poznań (2:1), ulegając tylko SMS Junior Wrocław (0:2).

W półfinale drużyna XLVII LO trafiła na bardzo mocny zespół reprezentujący I Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Krakowie. Pierwszy set, wygrany na przewagi przez krakowską drużynę nie podciął skrzydeł siatkarzom widzewskiej szkoły i w drugim secie to oni pokazali swoją wyższość. Prawdziwy dreszczowiec miał jednak miejsce w tie-breaku, gdzie 47 LO przegrywało już 12:14, a po fantastycznym zrywie całego zespołu i mocnej zagrywce Kacpra Grzegorzewskiego doprowadzili do zwycięstwa w decydującym secie 16:14 i w całym spotkaniu 2:1. W drugim meczu półfinałowym znana już nam drużyna z Wrocławia pewnie pokonała rówieśników z kieleckiego X LO 2:0, co sprawiło, że łodzianie mieli szansę wziąć odwet w meczu finałowym za porażkę z wrocławianami w grupie eliminacyjnej.

Pierwsza odsłona finałowej batalii to bardzo dobra gra wrocławskiej drużyny i zwycięstwo 25:21. W drugim secie to siatkarze z Łodzi, zmobilizowani przez trenera Bartłomieja Ostrowskiego doprowadzili do stanu 1:1 w setach. Początek decydującego starcia należał do Łodzian, jednak dobra gra mistrzów Dolnego Śląska doprowadziła do stanu 11:11 i ostatecznego zwycięstwa 15:13 wrocławskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Srebrni medaliści XLVII LO w Łodzi: Kacper Jędrasik, Kacper Grzegorzewski, Kacper Łysik, Adam Rajchelt, Mariusz Ropelski, Igor Sójka, Kacper Klemżyński, Igor Zwoliński, Ziemowit Michalak, Igor Kaczmarek, Bartosz Kozłowski, Jakub Śliwiński oraz trener/nauczyciel – Bartłomiej Ostrowski

Wyróżnienia indywidualne trafiły do Kacpra Grzegorzewskiego - najlepszego atakującego Licealiady oraz Kacpra Jędrasika – najlepszego rozgrywającego mistrzostw. Najlepszym przyjmującym został wybrany Oliwier Pakos, który dopiero od września jest uczniem wrocławskiej szkoły, a wcześniej był uczniem XLVII LO i SP 56 w Łodzi oraz zawodnikiem trenera Bartłomieja Ostrowskiego w KS Wifama.

Nie wiadomo, czy tak potrzebna i prestiżowa impreza w ogóle by się odbyła, gdyby nie determinacja i zaangażowanie dyrektora XLVII LO, Wojciecha Ulatowskiego, Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, z prezesem Sylwestrem Pawłowskim na czele przy osobistym zaangażowaniu dyrektora ŁSZS Mariusza Kuświka oraz Klubu Sportowego Wifama, który dołożył swoje zasoby kadrowe i infrastrukturę sportową. Wszystko to, aby młodzież mogła realizować swoją sportową przygodę i rywalizować o miano czołowych szkół w kraju.