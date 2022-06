Siedem dziewcząt z TME SMS Łódź w reprezentacji Polski do lat 19

Powołanych zostało aż siedem piłkarek TME SMS Łódź: Patrycja Banach, Nadia Krezyman, Oliwia Bałdyga, Oliwia Domin, Magda Dąbrowska, Ula Onoszko i Natalia Rohn.

Jak pisze klub na FB, cieszy nas powrót po 3 latach nieobecności w kadrze Uli Onoszko, która przyjechała do Łodzi leczyć się w klinice Orto Med Sport - ortopedia i traumatologia natomiast wybrała naszą szkołę i klub do tego aby wrócić do formy po długim czasie rehabilitacji.

Nam natomiast brakuje w kadrze Julii Kolis, która ma wielki wkład w zdobycie przez TME SMS mistrzostwa Polski.