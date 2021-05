Siedem medali wojowników z ŁKS Łódź Boks na mistrzostwach Polski. Zdjęcia

Do PGE Skry Bełchatów wraca Aleksandar Atanasijević. Będzie dużym wzmocnieniem

To z pewnością będzie jeden z transferowych hitów przed nowym sezonem PlusLigi. Do PGE Skry wraca Aleksandar Atanasijević, serbski atakujący, który zawsze podkreślał swoje przywiązanie do bełchatowskiego klubu - informuje skra.pl.