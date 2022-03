Sieradzanin w piekle wojny w Charkowie. Chce się dostać do Sum po córkę

- Koszmaru wojny sam doświadczam i przeżywam - opowiada. - Mam ostatnią kanapkę z Polski z Warszawy,od sześciu dni śpię w ubraniu na dworcu. Tego co wiozę dla Nikusi nie chcę ruszać. Na razie nie mogę się do niej dostać, ale jak będzie trzeba to na pieszo pójdę 200 kilometrów. Tu jest wojna! Tu żadne prawa już nie obowiązują! Ludzie emocjami żyją, zwłaszcza mężczyźni, pozbawieni dzieci, żon. Wczoraj chciano mnie nawet pobić, wybić zęby, doszło do szarpaniny. To z powodu zdjęcia na którym była tablica z nazwą wsi. W końcu aresztowała mnie policja, ale po przejrzeniu zdjęć w aparacie puścili mnie. Szpiegiem przecież nie jestem.