Sieradzkie morsy i motocykliści przekazali na granicy dary dla walczącego Charkowa

Zbiórka poszła ekspresowo - mówi Jacek Mikołajczyk, sternik morsów oraz motocyklistów. - Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak dobrze. To co zebraliśmy zapełniło dużego busa, którego użyczył nam Marek Szcześniak. Zawieźliśmy między innymi koce, śpiwory, żywność z długim terminem przydatności do spożycia, latarki, lekarstwa, bandaże, środki higieny osobistej oraz inne potrzebne rzeczy. Na granicy wszystko przejęli nasi znajomi, którzy zawieźli do Lwowa na miejsce przeładunku, a dalej do Charkowa.