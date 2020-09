Silna „Miedzianka” na drodze Bełchatowa

Sobotnie spotkanie drugiej kolejki I ligi w Bełchatowie rozpocznie się o godz. 18. Mecz poprowadzi sędzia Mariusz Złotek z e Stalowej Woli. Będzie to dla niego trzecie w tym sezonie spotkanie. Prowadził już mecz PKOEkstraklasy Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała (4:2) oraz potyczkę Pucharu Polski Resovia - Piast Gliwice (0:4).

- Drużyna trenera Jarosława Skrobacza jest jednym z faworytów do zajęcia jednego z dwóch miejsc premiowanych awansem do ekstraklasy - uważa Marcin Węglewski. - O obliczu zespołu decyduje w dużej mierze zaciąg z Górnika Zabrze, czyli Kamil Zapolnik oraz Szymon Matuszek. Bardzo ważną postacią Miedzi jest z kolei Paweł Zielński. Do składu wrócił solidny Marcin Pietrowski. Nie wiem dlaczego wcześniej nie grał. Działaczom klubowym udało się zatrzymać solidnych Hiszpanów Joana Romana oraz Carlosa Heredię. To świadczy, że w klubie stawiają sobie wysoko poprzeczkę. Oczywiście, że Miedź jest faworytem sobotniego meczu. My możemy jedynie sprawić niespodziankę.

W bełchatowskiej drużynie trenuje dwóch nowych piłkarzy. Kamil Mizera do wychowanek klubu. Jakub Witek był ostatnio w kadrze ekstraklasowej Wisły Płock. W minionym sezonie wystąpił w jednym meczu ligowym. Jest wychowankiem Gwiazdy Ruda Śląska. ą