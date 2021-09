Silny Orkan na Widzewie. Czy łodzianie zdołają wypełnić protokół?

– Po raz pierwszy od dawna nie będziemy faworytem tego meczu, mimo że gramy w Łodzi i nie z Ogniwem, ale z Orkanem Sochaczew – mówił Mirosław Żórawski, dyrektor sportowy Master Pharm Rugby Łódź. – Orkan się zmienił i może to zaćma covidowa, ale nie pamiętam, kiedy przegraliśmy w Łodzi z Orkanem. Nasz mecz wiosną wygrany 21:6 już pokazał, że Orkan buduje nowy skład, ma potężnego sponsora.

Master Pharm Rugby Łódź mimo własnych kłopotów nie przestają walczyć.

– Mam nadzieję, że wypełnimy protokół – dodał Mirosław Żórawski. – Nie siedemnastu, ale przynajmniej dwudziestu dwóch umieścimy w protokole.

Mecz będzie ciekawy. Orkan urósł do rangi faworyta do awansu do finału ekstraligi.

Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby uznała, że siła wyższa zatrzymała łodzian, którzy nie dotarli do Sopotu na mecz z Ogniwem. Mecz ma się odbyć do zakończenia rundy jesiennej sezonu 2021/2022.

