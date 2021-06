Skarpetkowa terapia fundacji Krwinka. Pracownicy nagrywają bajki terapeutyczne dla chorych dzieci i ich bliskich

Główną bohaterką jest małpka Nadziejka, która też kiedyś odbyła taką walkę, a teraz niesie pozytywne przesłanie tym, którzy nadziei najbardziej potrzebują.

- Dzisiejsze bajki są pełne wielu bodźców, kolorów, efektów specjalnych, które odwracają dziecięcą uwagę od głównego przesłania, nasza bajka jest inna - zaznacza Mariusz Zieliński, przedstawiciel fundacji. - Powracamy do przeszłości i pokazujemy, że tak jak kiedyś, tak i dziś teatrzyk skarpetkowy może być interesujący. Chcemy, aby nasza małpka towarzyszyła wszystkim maluchom w ich życiowej przygodzie.

Mały pacjent w dużym stresie

Pracownicy Krwinki podkreślają że już sama diagnostyka jest doświadczeniem bardzo stresującym dla dziecka, a jeszcze trudniejsze są dalsze leczenie i pobyt w szpitalu. Maluch słyszy bowiem wiele niezrozumiałych, ale groźnie brzmiących słów, które go dotyczą, widzi smutek i strach rodziców, odnotowuje zmartwienie na twarzach lekarzy. W szpitalu znajduje się w nowej, obcej sytuacji. Wszystko to bardzo obciąża psychikę małego pacjenta, w momencie, w którym potrzebuje on siły i motywacji do zmierzenia się z chorobą.