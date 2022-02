Skierniewiczanin trafił w ręce policjantów z "nieswoimi" 40 kg nielegalnego tytoniu i narkotykami

Miał ponad 40 kg tytoniu i narkotyki w domu

- Policjanci rozpracowując środowisko przestępczości narkotykowej i akcyzowej mieli wiedzę, że pod ustalonym adresem mogą znajdować się narkotyki oraz wyroby tytoniowe bez akcyzy – mówi komisarz Magdalena Studniarek ze skierniewickiej komendy.

Na miejscu zastali 37-letniego mężczyznę, który zaprzeczał, żeby takie przedmioty posiadał. Mundurowi przystąpili do przeszukania mieszkania oraz pomieszczeń gospodarczych, które przynależą do lokalu. Okazało się, że znaleziono 40 kg tytoniu w postaci krajanki. Dodatkowo znaleziono 130 gramów substancji psychotropowych i psychoaktywnych. Narkotyki miały nietypową strukturę kryształków oraz masy plastycznej. Substancje zostały oddane do badań ;laboratoryjnych, które potwierdziły, że są to substancje zabronione.