Sklepy otwarte w handlowe niedziele. Jest ich coraz więcej. Pracownicy sieci protestują Alicja Zboińska

W pierwszą niedzielę września obowiązuje zakaz handlu. Mimo to wiele sklepów znanych sieci handlowych będzie otwartych. Po raz pierwszy do akcji włączą się wybrane placówki Lidl i Kaufland. Do podobnego kroku przymierza się sieć marketów Carrefour, co wywołuje sprzeciw pracowników i związkowców.