Skoda spaliła się po zderzeniu z wiaduktem kolejowym na trasie Piotrków - Bełchatów

Skoda spaliła się po zderzeniu z wiaduktem kolejowym, kierowca został ranny

Skoda fabia miejscowości Krężna gm. Wola Krzysztoporska wjechała w wiadukt kolejowy na trasie Piotrków - Bełchatów. W wyniku poniesionych obrażeń, 24-letni kierowca został przewieziony do szpitala.

- 27 grudnia 2022 roku po godzinie 21:00 dyżurny piotrkowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że na drodze pomiędzy miejscowością Wola Krzysztoporska a Kręźna doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego, relacjonuje asp. sztabowy Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP Piotrków. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 24-letni kierowca skody z niewyjaśnionych okoliczności, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. W wyniku czego pojazd czołowo uderzył w betonowy most kolejowy. 24-latek został przewieziony do szpitala. Mężczyzna podróżował sam, był trzeźwy. Pojazd w wyniku uderzenia spłonął