Skrzydlewski zaprasza Bońka do Łodzi. Piątek i niedziela z meczami żużlowców Orła Łódź

Podczas czwartkowego briefingu prasowego z dziennikarzami porozmawiał trener Adam Skórnicki. - Ważne, że po paru tygodniach zanotowaliśmy ruch w tabeli i wywalczyliśmy punkt. Cieszy nas to, ale przed nami dwa ciężkie pojedynki. Nadal w pełni dyspozycji nie jest Aleksandr Łoktajew, który w piątek najprawdopodobniej nie wystąpi. Chcemy oszczędzać go na niedzielę. Saszę zastąpi Władimir Borodulin. Ostatnie mecze na naszym stadionie nie przebiegły po naszej myśli. Zależy nam więc, aby w najbliższych spotkaniach przed własną publicznością zaprezentować się jak najlepiej. Najpierw jednak czeka nas pojedynek z Aforti Startem Gniezno. Jest to zaległy mecz pierwszej kolejki, więc musieliśmy trochę poczekać na tę rywalizację - stwierdził trener Adam Skórnicki.

Weekendowe zawody mogą storpedować warunki pogodowe. Szkoleniowiec łodzian ma jednak nadzieję, że oba najbliższe mecze zostaną rozegrane bez przeszkód. - Dwa najbliższe spotkania zbiegną się z wysokimi temperaturami. Prognozy na weekend nie są łaskawe, więc zobaczymy, jak to się ułoży. Pogoda jest zmienna - raz mamy piękne słońce, a raz burzę. Mamy nadzieję, że uda się stanąć do rywalizacji - ocenia trener Orła Łódź.