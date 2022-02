Skuteczne sposoby na kaca. Jak wyleczyć kaca po imprezie? Sposoby na kaca. Jak uniknąć bólu głowy po alkoholu? Zatrucie alkoholem 28.02.2022

A CO, GDY KAC SIĘ POJAWI?

Hucznie obchodzony karnawał ma swoje skutki. Bardzo często drugiego dnia budzimy się z bólem głowy i ogólnym rozbiciem. Co zrobić, by kac nie zepsuł nam całego dnia? Najpierw kilka rozsądnych rad, które można próbować wprowadzić w życie jeszcze przed a także w trakcie picia alkoholu.

JAK UNIKNĄĆ KACA?

Jeżeli zastosujecie się do kilku rad, istnieje duże prawdopodobieństwo, że kac się nie pojawi lub nie będzie tak męczący jak zwykle.

OBJAWY KACA

Poza bólem głowy nieszczęśnik, który przedawkował alkohol może borykać się z zaczerwienieniem oczu i "światłowstrętem". Zatrucie po przepiciu objawia się często również brakiem apetytu, a nawet wymiotami. To ostatnie oznacza to, że nasz organizm zatruł się naprawdę sporą dawką alkoholu. Dodatkowo możemy odczuwać bóle mięśni, suchość w ustach i drżenie rąk.

A CO, GDY KAC SIĘ POJAWI?

Jeżeli pomimo zastosowania się do naszych cennych rad, nie powstrzymasz się, dasz ponieść szampańskiej zabawie i upijesz, to zajrzyj do dalszej części tekstu, w której podpowiadamy jak radzić sobie z kacem. Sposobów jest wiele, nie wszystkie każdemu odpowiadają i nie działają na każdego tak samo.