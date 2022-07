Skuter na A1. Jechał pasem autostradą A1 na skuterze, bo... się zgubił. Otrzymał mandat 250 zł

Mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 9 lipca wieczorem przed zjazdem na MOP Wiśniowa Góra zauważyli wyłaniającego się zza ciężarówki mężczyznę na skuterze. Natychmiast polecili mu zjechanie do miejsca obsługi podróżnych. 46-latek był trzeźwy i miał uprawnienia do kierowania skuterem. Tłumaczył, że... pomylił drogi. Obawiał się pędzących autostradą tirów, dlatego jechał pasem awaryjnym. Mówił, że specjalnie jechał wolniej, by nie powodować zagrożenia.

- W związku z popełnionym przez 46-latka wykroczeniem tj. wjazdem na autostradę pojazdem, dla ruchu którego droga ta nie jest przeznaczona, mundurowi nałożyli na mężczyznę mandat karny w wysokości 250 zł - mówi mł. asp. Jadwiga Czyż z WRD KMP w Łodzi.

W świetle obowiązujących przepisów skuterem nie wolno wjeżdżać na autostradę.