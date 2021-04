Skutki uboczne po szczepieniach przeciw COVID? Nauczyciele na zwolnieniach? Gorączka po szczepionce AstraZeneca? 22.04.2021

- Jedna trzecia nauczycieli jest na zwolnieniu lekarskim, inni zgłosili złe samopoczucie, dlatego po konsultacji z wydziałem edukacji oraz kuratorium zdecydowałam, że środa będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych – wyjaśnia Agnieszka Błażejczyk, dyrektor SP 34. – Uprzedziliśmy rodziców uczniów. Szczepieniom w poniedziałek po południu poddały się 32 osoby i tylko u 4 nie wystąpiły niepożądane objawy. Ja także miałam gorączkę i dreszcze. Lekarz, który nas kwalifikował do szczepień uprzedził, że mogą się pojawić i utrzymywać mniej więcej dwie doby. W czwartek 18 lutego już lekcje będą.

- Po szczepieniu czułem się dobrze, ale większość naszych nauczycieli jednak miała grypopodobne dolegliwości – opowiada Marcin Józefaciuk, dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła, którego pracownicy szczepili się w miniony poniedziałek i wtorek. – Jednak zajęcia zdalne poprowadzili.

Odwołane lekcje i nauczyciele na zwolnieniach

Z podobnymi problemami mierzyły się też inne łódzkie szkoły. Szczepienia nauczycieli rozpoczęły się w miniony piątek, 12 lutego. Punkty szczepień w mieście przyjmują ich każdego dnia. Nauczyciele z jednej placówki są szczepieni wszyscy jednego dnia – tak jak to było w przypadku SP 34 – albo podzieleni na grupy zgłaszają się w różnych terminach. Tak jest dla placówek lepiej, bo można łatwiej zorganizować zastępstwa w razie czyjejś chwilowej niedyspozycji.

Do wydziału edukacji UMŁ nie dotarły zgłoszenia o masowych nieobecnościach i niezdolności nauczycieli do prowadzenia zajęć po szczepieniach. Z absencją pojedynczych osób dyrektorzy radzą sobie na bieżąco.