Śląsk II z Borucem w składzie, rywalem Bełchatowa

Będzie to pierwsze oficjalne spotkanie bełchatowian z zespołem rezerw Śląska. Goście prowadzeni przez trenera Krzysztofa Wołczka nie przegrali jeszcze ligowego meczu w tym sezonie meczu o punkty. Rozpoczęli od remisu z Hutnikiem Kraków 1:1 (0:1). W drugiej kolejce pokonali w Siedlcach Pogon aż 3:0 (1:0), natomiast w minioną niedzielę zremisowali na swoim stadionie z faworyzowanym Motorem Lublin 2:2 (1:1). Bardzo dobry mecz rozegrał bramkarz wrocławian Maksymilian Boruc. To kuzyn Artura Boruca, byłego reprezentanta Polski grającego obecnie w warszawskiej Legii. To ciekawy piłkarz szykowany do pierwszej drużyny. W połowie czerwca przeprowadził się do Śląska z angielskiego West Bromwich Albion. Podpisał z klubem umowę do 30 czerwca 2025 roku. 18-latek urodził się w Polsce, lecz w wieku czterech lat wyjechał z rodziną do Szwecji. Trenował w klubach IFK Värnamo, Värnamo Södra, Husqvarna FF, a jako 16 -latek trafił do akademii Stoke City. Od 2019 roku był w West Bromwich. ą

II liga

4. kolejka. Środa (18 sierpnia): Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce (godz. 17.30), Motor Lublin - Hutnik Kraków (17.15), GKSBełchatów - Śląsk II Wrocław (17), Lech II Poznań - Ruch Chorzów (16), Garbarnia Kraków - Znicz Pruszków (17), Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Wisła Puławy (17), Chojniczanka Chojnice - Radunia Stężyca (19.30), KKS Kalisz - Stal Rzeszów (18), Wigry Suwałki - Sokół Ostróda (18).