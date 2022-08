Śląsk Wrocław silniejszy na mecz z Widzewem Łódź

Ivan Djurdjević: Nie spodziewaliśmy się, że wejdziemy tak w ten mecz tak, jak weszliśmy w pierwszą połowę, czyli tak naprawdę w ogóle nie weszliśmy. Dlaczego? Będziemy szukać odpowiedzi, ale to sprawa wewnętrzna. Na pewno ja szukam pozytywów pomimo tego wyniku. Zespół w drugiej połowie zareagował, pokazał, że tak chcemy grać, tylko trzeba tak grać 90 minut.

Mieliśmy dużo zawodników, którzy schodzili nisko po piłkę, Petr Schwarz i Javier Hyjek schodzili i zostawiali napastnika pomiędzy czwórką obrońców. Nie było wsparcia w ataku, pierwsze dośrodkowanie dopiero w 30. minucie, Dennisa Jastrzembskiego. Wiedzieliśmy, że to problem, dlatego zdecydowaliśmy się na zmiany. Chcieliśmy utrzymywać się przy piłce, zmieniliśmy to i graliśmy tak, jak chcemy grać.

Uczulaliśmy zawodników, że to coś normalnego, co się dzieje. Nie będziemy zespołem, który zacznie wszystko wygrywać, to nie jest normalne. Dzisiaj przegraliśmy, ale była dobra reakcja w przerwie. Daliśmy kilka dobrych zmian, jest kilka pozytywnych rzeczy i jedziemy dalej.