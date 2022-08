Śląsk żałuje, że poszedł na rękę Widzewowi. Czuć presję kibiców Śląska i Widzewa. „Wojna jak w Jugosławii”

Śląsk teraz może żałować, że łatwo oddał Bartłomieja Pawłowskiego Widzewowi.

Mecz ze Śląskiem będzie kolejnym szczególnym występem Bartłomieja Pawłowskiego. Z dotychczasowych rywali Widzewa tylko z Pogonią napastnik łodzian nie był wcześniej związany. Grał w Jagiellonii, Lechii i Śląsku. Kibice z Wrocławia doskonale pamiętają Bartka, bo właśnie ze Śląska przeszedł do Widzewa. We Wrocławiu zagrał 34 mecze i strzelił 3 gole w sezonie 2020/21. W minionym sezonie nie trafił ani razu. Śląsk oddał zawodnika bez żalu do Widzewa, a w Łodzi Bartłomiej Pawłowski pracuje na miano Piłkarza Miesiąca. U trenera Jacka Magiery - w systemie gry z trójką obrońców i wahadłowymi - trudno mu było znaleźć miejsce na boisku. Dlatego z niego zrezygnowano. Dziś, przy taktyce z tradycyjnymi skrzydłowymi, pewnie by się przydał. Zresztą jest w świetnej formie, bo w trzech meczach strzelił trzy gole. Szkopuł w tym, że w Łodzi jest... napastnikiem.