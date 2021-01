Sławojki na ul. Piotrkowskiej! Piotr Misztal usunął sławojki ze swej działki. Doszło do porozumienia z UM w Łodzi? 27.01.2021

Sławojki na ul. Piotrkowskiej! Piotr Misztal usunął sławojki ze swej działki. Doszło do porozumienia z UM w Łodzi?

Z działki na rogu ul. Piotrkowskiej i al. Mickiewicza zniknęły szpetne sławojki i dyby. To efekt rozmów właściciela działki Piotra Misztala z wiceprezydentem Łodzi Adamem Pustelnikiem.

- Doszliśmy do porozumienia przynajmniej na dziś - mówi biznesmen.

Jak wyjaśnia do końca tygodnia miasto ma zdecydować, co zrobić z działką. Zdaniem Piotra Misztala są trzy możliwości: udzielenie zgody na budowę 110- metrowej wieży, obniżenie wysokości planowanego budynku do 14 pięter lub zamiana pechowej działki na inną.

Po rozmowach Piotr Misztal zdecydował się usunąć szpecące miasto drewniane sławojki.