Śledztwo w sprawie zakupu działek przez posła Telusa od więźnia umorzone. "Nie było przestępstwa" - uznał prokurator

Trzy działki o łącznej powierzchni 1,45 ha małżeństwo Telusów kupiło od Błażeja D., więźnia odsiadującego wyrok 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa, pod koniec listopada 2020 r. Zapłaciło za nie 14 tys. zł, czyli około 1 zł/m2. W transakcji - jako pełnomocnik zbywcy - pośredniczyła Aneta Wdówka, sołtys wsi Ogonowice.

Dwa miesiące po tym zakupie Błażej D. skierował do Prokuratury Krajowej w Warszawie zawiadomienie, w którym zarzucił posłowi Telusowi, że ten powoływał się na wpływy i układy w Ministerstwie Sprawiedliwości i zapewniał go, że dzięki swoim kontaktom postara się doprowadzić do wznowienia procesu, w którym sąd prawomocnie skazał D. na 25 lat więzienia. Realizację tych zapewnień - według zawiadamiającego - poseł miał uzależniać od obniżenia ceny zakupu działek znacznie poniżej ich wartości rynkowej.