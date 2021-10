Słoneczne praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi. Udany "Erasmus" w Walencji

Z prawie miesięcznych praktyk zawodowych 24 uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych powróciło do Łodzi w październiku 2021 r. Na swojego "Erasmusa" wyjechali oni do hiszpańskiej Walencji. Była to młodzież z klas o profilu: informatycznym, mechatronicznym i mechanicznym (wraz z trzema nauczycielami).

Podczas projektu o nazwie „Słoneczne praktyki zawodowe” z programu Erasmus + uczniowie poznali hiszpański rynek pracy, ale także tamtejszą kulturę, ponadto młodzież doskonaliła swoje umiejętności językowe.

Uczniowie kształcący się w klasach o profilu informatycznym zajmowali się m.in. modernizacją zestawów komputerowych, pracowali także nad nową aplikacją.

"Słoneczne praktyki" dla uczniów w zawodach mechanik i mechatronik były okazją do poznania zasad organizacji pracy w hiszpańskich serwisach samochodowych oraz firmach branży mechatronicznej. Ta część programu obejmowała również wycieczkę do firmy Berbegal – wiodącej w sektorze części mosiężnych i metalowych.

W kwietniu 2022 r., w kolejnym etapie "słonecznych praktyk", następna grupa uczniów wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii tym razem do Malagi.