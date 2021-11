Ślub od pierwszego wejrzenia. Internauci oburzeni zachowaniem Tomasza z Łodzi! W małżeństwie Tomasza z Łodzi pojawiają się zgrzyty

ŚLUB Z NIEZNAJOMĄ

Zgodnie z założeniami programu "Ślub od pierwszego wejrzenia " Tomasz poznał swoją małżonkę Julię dopiero na ślubie. Niestety już wtedy można było odnieść wrażenie, że para nie przypadła sobie do gustu. Mimo wszystko Julia z Tomaszem postanowili kontynuować ceremonię. 32-letni Tomasz pochodzący z Łodzi stwierdził wtedy, że nie poczuł "wielkiego boom" jednak czuł spokój przy boku Julii. Już wtedy uczestnik zwrócił uwagę na krągłości partnerki wybranej przez ekspertów. Jak stwierdził, jego poprzednie partnerki miały inną, drobną sylwetkę.

SIELANKA PO ŚLUBIE CZY JEJ BRAK?

Po ślubie para wybrała się w podróż poślubną, gdzie wydawało się, że Tomasz zaakceptował wygląd swojej partnerki. Sprawa jednak ponownie wróciła w trakcie spotkania z psychologiem Piotrem Mosakiem . To co powiedział Tomasz oburzyło internautów, którzy zarzucają 32-letniemu mężczyźnie hipokryzję.

TOMASZOWI PRZESZKADZA WAGA JULII

W ostatnim odcinku, podczas rozmowy z ekspertem, Tomasz ponownie stwierdził, że przeszkadza mu waga żony. Proponował jej nawet, by ta zrzuciła kilka kilogramów. To bez wątpienia poruszyło widzów, którzy zauważają, że Tomasz również nie należy do ideału mężczyzny. Poza widzami na te słowa zareagował Piotr Moskak, który ostatecznie zabronił parze rozmawiać o wyglądzie.