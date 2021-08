Słup straszący mieszkańców Zgierza przy ul. 3 Maja już „zabezpieczony”

Słupem ze Zgierza mieszkańcy ul. 3 Maja zainteresowali naszą redakcję w środę (4 sierpnia). Przypomnijmy. Według ich relacji, w piątek (30 lipca) w słup uderzył kierujący osobową toyotą. Dlatego od słupa odpadły pokaźne fragmenty betonu, odsłaniając pręty tworzące jego szkielet: częściowo powyginane.

Zaraz po kolizji na szkielecie pojawiła się biało-czerwona taśma. Zaś kilka rodzin zamieszkujących dom stojący tuż przy słupie zaczęło zastanawiać się, czy to wystarczy, aby nie runął on na ich posesję. Ponadto, jak zauważają mieszkańcy, ul. 3 Maja to fragment ruchliwej drogi krajowej nr 71...

4 sierpnia – w odpowiedzi na pytania naszej redakcji – spółka PGE Dystrybucja oświadczyła, że słup „w obecnym stanie technicznym nie stwarza zagrożenia". Zadeklarowała jednak jego wymianę (w terminie do 11 sierpnia).

Natomiast po naszej pierwszej publikacji na temat słupa ze Zgierza pojawił się na nim nowy znak drogowy. Najwyraźniej ma on chronić osłabioną konstrukcję przed kolejną kolizją...

