Słup straszy mieszkańców Zgierza. Uderzony przez auto odsłonił szkielet, bo odpadł beton. PGE: „nie stwarza zagrożenia”. Ale będzie wymiana

Jak wygląda szkielet słupa sieci energetycznej? Zainteresowani mogą wybrać się do Zgierza...

Uszkodzony słup w Zgierzu niepokoi mieszkańców

Według relacji mieszkańców ulicy 3 Maja, w piątek (30 lipca) – przy jej zbiegu z ul. Mielczarskiego – kierujący osobową toyotą uderzył w potężny słup, na którym zawieszone są kable sieci energetycznej. Od słupa odpadły pokaźne fragmenty betonu, odsłaniając pręty tworzące jego szkielet: częściowo powyginane.

Po kolizji na szkielecie pojawiła się biało-czerwona taśma. Zaś kilka rodzin zamieszkujących dom stojący tuż przy słupie zastanawia się, czy to wystarczy, aby słup nie runął na ich posesję (zdjęcia do tego artykułu przedstawiają stan z wtorku – 3 sierpnia – ale do środowego popołudnia nic się nie zmieniło).

Ponadto, jak zauważają mieszkańcy, ul. 3 Maja to fragment ruchliwej drogi krajowej nr 71...