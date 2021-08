Słup w Zgierzu wymieniony. Straszył mieszkańców ulicy 3 Maja przez dwanaście dni

O słupie ze Zgierza pisaliśmy już dwukrotnie.

Słup straszy mieszkańców Zgierza. Uderzony przez auto odsłonił szkielet, bo odpadł beton

Słup straszący mieszkańców Zgierza przy ul. 3 Maja już „zabezpieczony”

Przypomnijmy. Słupem ze Zgierza mieszkańcy ul. 3 Maja zainteresowali naszą redakcję 4 sierpnia. Według ich relacji, 30 lipca w słup uderzył kierujący osobową toyotą. Dlatego od słupa odpadły pokaźne fragmenty betonu, odsłaniając pręty tworzące jego szkielet: częściowo powyginane.

Zaraz po kolizji na szkielecie pojawiła się biało-czerwona taśma. Zaś kilka rodzin zamieszkujących dom stojący tuż przy słupie zaczęło zastanawiać się, czy to wystarczy, aby nie runął on na ich posesję. Ponadto, jak zauważali mieszkańcy, ul. 3 Maja to fragment ruchliwej drogi krajowej nr 71...