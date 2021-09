Śmieciówki zamiast umów o pracę. Tak oszukują pracodawcy z Łodzi i województwa. O czym warto wiedzieć zanim zacznie się pracę?

Część pracodawców z województwa łódzkiego proponuje tzw. śmieciówki zamiast umów o pracę, dzięki czemu oszczędza na kosztach. Pokazały to kontrole Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, do którego poskarżyli się pracujący. Problem występuje od lat.W tym tygodniu Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała konferencję online pod hasłem "Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna", podczas której omawiano różnice między poszczególnymi rodzajami umów. - Jeżeli dana osoba wykonuje pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, za wynagrodzeniem to jest to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - mówi Kamil Kałużny rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. - Przy zachowaniu tych warunków nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną, np. zleceniem.Czytaj dalej

