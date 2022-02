„Śmierć na Nilu”: Wielka miłość potrafi doprowadzić do zbrodni RECENZJA

Kenneth Branagh na tyle dobrze poczuł się w klimacie „Morderstwa w Orient Expressie”, że sięgając po kolejną książkę mistrzyni kryminału, wykorzystał powieść opartą na tym samym patencie: ekskluzywny środek lokomocji dla wyższych sfer, zamknięta przestrzeń, tajemnicze zabójstwo oraz ograniczona grupa osób, w której wszyscy są podejrzani. Oczywiście, rozwiązanie zagadki jest tu radykalnie odmienne, ale okoliczności, w jakich rozgrywają się prezentowane na ekranie wydarzenia pozwoliły realizatorom na maksymalne wykorzystanie miejsca akcji, zagęszczanie atmosfery i uwypuklanie psychologicznych portretów poszczególnych bohaterów. Kenneth Branagh skwapliwie z tego korzysta, budując klimat produkcją pomyślaną z szacunkiem dla filmowej tradycji i pozwalając się „wygrać” znakomicie dobranej obsadzie.

„Śmierć na Nilu” w nienachalny sposób podkreśla egzotykę - z amerykańsko-europejskiego punktu widzenia - egipskich plenerów (bo to atrakcyjne w obrazie), ale i nie skrywa pewnej egzotycznej dziś archaiczności literatury brytyjskiej klasyczki. W dobie zalewających nas z księgarskich półek i portali streamingowych mrocznych kryminałów, z niezmiennie skrzywdzonymi w dzieciństwie seryjnymi mordercami sięgającymi po coraz bardziej okrutne metody tortur swoich ofiar, „świetliste” historie Agathy Christie wydają się wręcz przyjazne i urocze, jak komedie romantyczne. Gdzież też podział się ów dopracowany do szczegółu styl, „wysublimowane” problemy, skandale i mezalianse klasowych, finansowych, czy próżniackich elit? Zjawiska, rzecz jasna, pozostały, ale są jakoś odziane z mniejszą elegancją... Kenneth Branagh - jako człowiek hołdującego tradycji teatru - z widoczną przyjemnością i scenicznym właśnie zacięciem rozpościera przed nami ową inscenizację, bawiąc się jej ujmującą staroświeckością, ale jednocześnie wydobywając to, co ponadczasowe, a i dające się na nowo odczytać.