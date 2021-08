Śmierć w czasie prac polowych. 62-latek zginął podczas prac polowych przy kombajnie ziemniaczanym

- Po godzinie ósmej rano we wtorek doszło do tragedii na polu we wsi Żelisław podczas zbioru ziemniaków z użyciem kombajnu - mówi asp. sztab Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - 62-letni mieszkaniec tej miejscowości zauważył, że maszyna rolnicza jest zapchana łęcinami i nie pracuje.

Wysiadł z ciągnika, którego jednak nie wyłączył. Przy pracującym silniku próbował naprawić awarię, ale został wciągnięty przez wałki maszyny. Na miejsce przybyło pogotowie ratunkowe, straż i policja. Mimo podjętej reanimacji mężczyzny nie udało się go uratować.

Sprawę śmierci 62-latka wyjaśniają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sieradzu.