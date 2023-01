Śmiertelne potrącenie pieszego w Białej Rawskiej

Do wypadku doszło we wtorek (17 stycznia) przed godziną 19 na ulicy Wojska Polskiego w Białej Rawskiej.

Mł. asp. Agata Krawczyk apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie zimą szczególnej ostrożności na drodze. Szybko zapadający zmrok i mokra nawierzchnia powodują, że kierowcy jeszcze bardziej powinni być czujni i zadbać o swoje bezpieczeństwo, a także innych uczestników ruchu. Dlatego apelujemy do wszystkich, zarówno do kierujących, jak i pieszych o zachowanie szczególnej rozwagi na drodze.