Śmiertelny wypadek koło Bełchatowa. Na drodze we wsi Nowy Świat kierowca uderzył w drzewo

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o bezpieczną jazdę. Pamiętajmy zawsze o dostosowaniu prędkości pojazdu do ograniczeń i warunków panujących na drodze, aby w sytuacji zagrożenia móc odpowiednio zareagować. Pośpiech na drodze to zły doradca - mówi oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.