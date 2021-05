Śmiertelny wypadek koło Opoczna. Na drodze we wsi Zameczek zginął 48-letni łodzianin

Śmiertelny wypadek w Zameczku. Ofiarą jest łodzianin

Do tragicznego wypadku doszło 11 maja o godz. 03.30 we wsi Zameczek. Policja w Opocznie informuje, że na tę chwilę nieznane są dokładne przyczyny tragedii.

Policjanci wstępnie ustalili, że kierowca fiata doblo, z nieznanych na tę chwilę przyczyn, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi uderzając w znak drogowy, a następnie w przydrożne drzewo. Kierowca z ciężkimi obrażeniami ciała został przetransportowany do opoczyńskiego szpitala.

- Niestety pomimo wysiłków lekarzy 48-latek zmarł - informuje asp. szt. Barbara Stępień, rzecznik KPP w Opocznie. - Policjanci, którzy pracowali na miejscu wypadku zabezpieczyli wszelkie możliwe ślady. Pojazd, którym poruszał się 48-latek został także zabezpieczony do oględzin i dalszych badań. Sprawę pod nadzorem prokuratora prowadzą opoczyńscy policjanci.

Policja apeluje do kierowców o ostrożną i rozważną jazdę. Pamiętajmy, by dostosować prędkość do warunków drogowych, ukształtowania terenu. Odpowiedzialny kierowca powinien także zadbać o swój stan psychofizyczny. Jeśli podczas jazdy poczujemy znużenie, zmęczenie, warto się zatrzymać, odpocząć.