Śmiertelny wypadek koło Radomska. Za kierownicą pijana kobieta zderzyła się z busem. Miała 4 promile! Informacja policji 25.07.2021

Busem jechało siedmiu mężczyzn narodowości Ukraińskiej w wieku od 39 do 54 lat oraz dwóch Polaków w wieku 39 i 40 lat. Wszyscy pracują w firmie budowlanej, tego dnia mieli wykonywać usługę na terenie Radomska.

Niestety, 37-letni z obywatel Ukrainy zmarł podczas operacji.

Policjanci zbadali trzeźwość kierowców. Kierowca volkswagena był trzeźwy. Kobieta kierująca qashqaiem, mieszkanka gminy Gidle, miała 4 promile alkoholu. Została od niej pobrana krew do badania.

Czynności w sprawie wypadku nadzoruje prokuratura. Kobieta nie odniosła obrażeń zagrażających jej życiu. Trafiła do aresztu.

Wszystko wskazuje na to, że kierująca nissanem kiedy wytrzeźwieje, usłyszy prokuratorski zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. - informuje Aneta Wlazłowska z KPP Radomsko.