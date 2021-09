Śmiertelny wypadek motocyklisty w Łodzi. W zderzeniu na al. Palki Zginął 31-letni mężczyzna 8.09.2021 Matylda Witkowska

Śmiertelny wypadek motocyklisty w Łodzi. Do tragicznego wypadku doszło we wtorek (7 września) na al. Palki. Po potrąceniu przez toyotę zginął 31-letni motocyklista. Policja miała zastrzeżenia do wszystkich uczestników wypadku.