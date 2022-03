Śmiertelny wypadek na A2. Są pierwsze ustalenia dotyczące wypadku na A2 w powiecie łowickim. Samochodem podróżowała rodzina

Śmiertelny wypadek na A2 w powiecie łowickim

Do wypadku doszło na 381 kilometrze autostrady A2 w kierunku Łodzi. W osobowego fiata stilo uderzył ciągnik siodłowy marki man.

- Na skutek zdarzenia śmierć na miejscu poniosły 3 osoby podróżujące fiatem. To obywatele Ukrainy: 29-letnia kobieta oraz dwoje dzieci w wieku 6 miesięcy i 2 lata. Śmigłowcem do szpitala w Zgierzu przetransportowano 40-letniego mężczyznę - informuje komisarz Urszula Szymczak, oficer prasowy łowickiej policji.

Pozostałe osoby jadące fiatem również trafiły do szpitali. Dwójka dzieci, która jechała samochodem trafiła do jednego z łódzkich szpitali. 46-letni kierowca, również obywatel Ukrainy, został przetransportowany do szpitala w Brzezinach. Z nieoficjalnych informacji udało nam się ustalić, że kierowca z miejsca zdarzenia zabrany został w stanie ciężkim, zagrażającym jego życiu.