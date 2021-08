Śmiertelny wypadek na autostradzie A1 zatrzymał rugbistów Master Pharm Łódź. Nie dojechali na mecz

Korek na autostradzie A1 spowodowany wypadkiem komunikacyjnym zatrzymał rugbistów z Łodzi. Nasz zespół ma kolejny problem. Przed sezonem został ukarany zakazem transferów, teraz ma kłopoty komunikacyjne.

Sędziowie ustalili, że łodzianie mogą spóźnić się godzinę. Czy łodzianie zdążą na mecz?

Rugbiści z Sopotu czekają na nasz zespół.

Około godziny 14.18 do Sopotu dotarła informacja, że jednak rugbiści Master Pharm Rugby nie dojadą na mecz. Spotkanie zostało odwołane.

Sędziowie i Polski Związek Rugby zdecydują, czy ustalony zostanie nowy termin spotkania, czy też łodzianie zostaną ukarani walkowerem?

Kibice z Łodzi dojechali na mecz, rugbiści niestety nie.

Co zatrzymało rugbistów?

- Wypadek wydarzył się na wysokości miejscowości Bobrowiec (pow. starogardzki), pomiędzy węzłami Kopytkowo oraz Pelplin - informuje mł. bryg. Łukasz Płusa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. - Ofiara śmiertelna to mężczyzna w wieku 48 lat. Do szpitala zostały zabrane jeszcze dwie osoby z samochodu osobowego.